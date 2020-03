Update GGD: Leeuwarder positief getest op corona

Publicatie: di 17 maart 2020 11.31 uur

LEEUWARDEN - Een 30+ inwoner van Leeuwarden is positief getest op het coronavirus. Dat heeft de GGD Fryslân bekendgemaakt tijdens hun laatste update om 11.30 uur. Dinsdag start het contactonderzoek.

Niet iedereen meer testen

Vrijdag (13 maart 2020) heeft het RIVM de richtlijnen voor het uitvoeren van coronatests aangepast aan de huidige situatie in Nederland. Mensen met klachten (hoesten, keelpijn en verkoudheid) met of zonder koorts moeten thuisblijven en contact met anderen vermijden totdat zij tenminste één dag klachtenvrij zijn. Zij hoeven bij milde klachten niet met de huisarts te bellen en worden niet meer op het nieuwe coronavirus (COVID-19) getest.

De huisarts overlegt alleen met de GGD over het testen van een patiënt als deze ernstig ziek is én dat voor de behandeling van de patiënt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor ziekenhuisopname. In het ziekenhuis en voor zorgmedewerkers gelden andere richtlijnen.

Leerling gymnasium Leeuwarden

GGD Fryslân bericht alleen over het aantal personen in Friesland waarvan via tests is vastgesteld dat hij of zij corona heeft. De Leeuwarder Courant berichtte maandagavond over een leerling van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden. Zij is volgens de GGD niet getest conform de landelijke richtlijnen. "Vandaar dat deze leerling niet naar voren komt in onze cijfers en berichtgeving vanuit GGD Fryslân. Het gezin van de leerling heeft contact gehad met school en GGD Fryslân en handelt conform alle adviezen." zo laat de GGD weten.

Voor iedereen met verkoudheidsklachten (met of zonder koorts), die ook op corona kunnen wijzen, geldt: blijft thuis en vermijdt het contact met anderen totdat je tenminste één dag klachtenvrij bent.