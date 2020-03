Brandweer en politie rukken uit voor losse bumper

Publicatie: di 17 maart 2020 11.13 uur

WARTEN - De brandweer van Burgum en de politie rukten dinsdagochtend vroeg uit voor een doorgebeld ongeval langs de Stukenwei bij Warten. Rond 7.12 uur belde iemand die een bumper langs de kant van de weg had zien liggen.

De politie was snel ter plaatse om vast te stellen dat er helemaal geen sprake was van een voertuig in de sloot. De brandweer kon halverwege de uitruk de sirenes uitdoen. Zij keerden terug naar de kazerne nadat duidelijk was dat het 'loos alarm' was.