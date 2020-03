Urgente vermissing vanuit Drachten

Publicatie: ma 16 maart 2020 19.32 uur

DRACHTEN - De 47-jarige Jan Jongsma is sinds 9.30 uur vermist vanaf de Unia te Drachten. Dat laat de politie weten. Jan is geestelijk beperkt en is vanmorgen op zijn zwarte herenfiets vertrokken naar vermoedelijk zijn dagbestedingsadres in De Westereen. Deze was echter gesloten vanwege alle de Coronavirus maatregelen.

Sindsdien hebben familie en begeleiding niets meer van hem gehoord. Zie u Jan? Bel dan zo snel mogelijk 112. Heeft u Jan recent gezien? Bel dan 0900-8844.

Er zou inmiddels ook met een politiehelikopter worden gezocht tussen Drachten en De Westereen.