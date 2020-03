Bij verdenking ambulancepersoneel in witte pakken

Publicatie: ma 16 maart 2020 16.56 uur

DRACHTEN - De afgelopen dagen worden via social media diverse berichten verspreid van ambulance medewerkers in witte pakken. Veel mensen schrikken daarvan terwijl het gewoon een voorzorgsmaatregel is. Het personeel gebruikt de witte pakken bij verdenkingen.

Kijlstra Ambulancezorg licht toe: "We doen dit volgens het protocol bij verdenking van infectieziekten. Het is overigens niet zo dat alle patiënten die wij op deze manier vervoeren, ook daadwerkelijk het coronavirus hebben." De medewerkers krijgen goede instructies en als een patiënt mogelijk besmet is met het coronavirus wordt de speciale kleding gebruikt. De persoonlijke bescherming moet ervoor zorgen verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Kijlstra Ambulancezorg: "We kunnen ons voorstellen dat het zien van onze ambulancemedewerkers in witte pakken er indrukwekkend uitziet. We doen dit volgens het protocol bij verdenking van infectieziekten."

Protocol

De persoonlijke bescherming van de medewerkers bestaat uit een disposable overall met lange mouwen, hoofdbedekking, longsleeve handschoenen, schoenbescherming, een spatbril en een masker. Het aan- en uittrekken van deze kleding gaat volgens een strak protocol. Nadat de ambulance gebruikt is bij een met corona verdachte patiënt, wordt de ambulance grondig schoongemaakt en gedesinfecteerd.

Veiligheid boven alles

Het kost tijd om de persoonlijke bescherming op de juiste manier aan te trekken. Ook het grondig desinfecteren van onze ambulances kost extra tijd. Het legt dus extra druk op de medewerkers, de capaciteit en de aanrijdtijden, maar veiligheid gaat boven alles. Net als alle andere zorgverleners doet Kijlstra Ambulancezorg haar uiterste best om alle patiënten de beste en meest passende zorg te bieden. "Dat blijven we ook doen."