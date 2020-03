De Bios Drachten tijdelijk gesloten

Publicatie: ma 16 maart 2020 16.38 uur

DRACHTEN - In overeenstemming met de uitgebreide voorzorgsmaatregelen van de overheid, RIVM en NVBF omtrent de corona pandemie, annuleert De Bios Drachten voorlopig alle voorstellingen en is de bioscoop tot en met 6 april gesloten.

Degenen die een ticket hebben gekocht voor een geannuleerde voorstelling (via de website of aan de ticketkassa), kunnen contact met de bioscoop opnemen via info@biosdrachten.nl . Bezoekers die reeds een ticket hebben gekocht, worden verzocht hun ticket te bewaren. Daarnaast is de bioscoop beperkt telefonisch bereikbaar van maandag t/m woensdag tussen 11.00 uur en 12.00 uur.