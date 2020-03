Eerste patiÃ«nt met corona in Friesland overleden

Eerste patiënt met corona in Friesland overleden

Publicatie: ma 16 maart 2020 16.30 uur

LEEUWARDEN - Voor het eerst in de coronacrisis is er een patiënt overleden als gevolg van het coranavirus. Dat heeft de GGD maandagmiddag bekendgemaakt. Het gaat om de man die dit weekeinde opgenomen werd op het Intensive Care van het MCL in Leeuwarden. Hij werd toen al positief op het (COVID-19) getest.

"Helaas is deze patiënt vannacht overleden." zo laat de GGD Fryslân maandag om 16.30 uur weten. De man van 80+ is woonachtig in de gemeente Leeuwarden en kampte al met een zwakke gezondheid. "Ons medeleven gaat uit naar familie en nabestaanden." aldus GGD Fryslân.