Echtpaar van der Veen 60 jaar getrouwd

Publicatie: ma 16 maart 2020 15.52 uur

SURHUISTERVEEN - Op dinsdag 17 maart is het 60 jaar geleden dat het echtpaar Van der Veen uit Surhuisterveen elkaar 60 jaar geleden het ja-woord gaf. Loco-burgemeester Jouke Spoelstra zou het echtpaar maandag namens de gemeente feliciteren met hun bijzondere jubileum maar heeft zijn bezoek vanwege veiligheidsmaatregelen rondom het coronavirus uitgesteld.

De heer Albert van der Veen (14 juli 1936) en mevrouw Anneke van der Veen – de Jong(19 juni 1937) trouwden op 17 maart 1960. De heer van der Veen is geboren in Koartwâld en mevrouw van der Veen in Augustinusga. Ze ontmoetten elkaar tijdens de winkelweek in Surhuizum, meneer van der Veen was toen 16 en mevrouw 15 jaar oud.

Na 7 jaar verkering stapten ze in het huwelijksbootje en gingen ze samen in Surhuisterveen wonen, waar ze tot op de dag van vandaag nog steeds wonen. Ze kregen 3 zoons en een dochter, 7 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Helaas zijn 2 zoons van het echtpaar overleden. De heer van der Veen heeft in het begin van zijn carrière als timmerman en als tegelzetter gewerkt. Later werkte hij nog 21 jaar in gezinsvervangend tehuis Lauwershiem. Mevrouw zorgde voor de kinderen en het huishouden.

Het echtpaar is nog in redelijk goede gezondheid. Ze krijgen een beetje hulp, maar redden zich grotendeels zelfstandig. In hun vrije tijd stappen ze graag op de fiets voor een kort fietstochtje.