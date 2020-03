School start 'Mc drive' voor afhaal thuislessen

Publicatie: ma 16 maart 2020 14.39 uur

BUITENPOST - Nu alle basisscholen verplicht gesloten zijn in verband met het coronavirus heeft OBS De Mienskip in Buitenpost een oplossing bedacht om leerlingen toch thuis te laten leren.

Dinsdag 17 maart kunnen alle ouders lespakketten voor hun kind ophalen. Hiervoor heeft de school bij elke klas een 'drive-through-loket' ingericht om zo weinig mogelijk ouders in de school te ontvangen en om eventuele besmetting te minimaliseren. Ook online worden lessen klaargezet, zodat leerlingen de komende drie weken thuis aan de slag kunnen met begeleiding van hun ouders.

Dicky Douma, adjunct directeur van de excellente basisschool in Buitenpost: "Zo'n uitzonderlijke situatie vraagt om creativiteit. Laat dat maar aan onze leerkrachten over. Als ware fastfoodmedewerkers van de welbekende keten delen ze de lespakketten uit via de ramen van elk lokaal. Ouders reageren positief op de inspanningen van onze school. We maken er wat van met z'n allen."

Dagelijks wordt er een planning voor de kinderen klaargezet en de leerkrachten zijn elke dag via video-chat bereikbaar voor vragen van ouders en leerlingen. Er worden aanvullend instructievideo's gemaakt bij de lessen en dagelijks leest de juf van groep 3 online voor aan de kinderen.