Boten opengebroken in Grou

Publicatie: ma 16 maart 2020 13.51 uur

GROU - Meerdere boten zijn afgelopen weekeinde opengebroken in Grou. De inbraken aan de Garde Jagerswei werden zondagochtend ontdekt.

De boten werden opengebroken door een raam of luik te vernielen. Het is nog onbekend of er zaken zijn gestolen. Wel is er op één van de boten een brandblusser leeg gespoten. Verder is duidelijk dat er een rubberboot, wit met zwarte strepen, van het merk Suzemar en een vaste bodem is gestolen.