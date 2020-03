Alle bibliotheken gesloten vanwege coronacrisis

Publicatie: ma 16 maart 2020 13.39 uur

DRACHTEN - Vanaf maandag 16 maart zijn alle bibliotheken in Friesland gesloten, waaronder Bibliotheek Drachten. De Friese bibliotheken geven hiermee gehoor aan de extra maatregelen vanuit de overheid om het coronavirus te beteugelen. Voorlopig zijn de bibliotheken tot en met 6 april dicht.

Activiteiten geannuleerd

Dat betekent dat alle geplande activiteiten in die periode uitgesteld of geannuleerd worden. Hieronder vallen ook de spreekuren. Bibliotheek Drachten neemt deze week persoonlijk contact op met de personen die een kaartje hadden gekocht of een plek hadden gereserveerd.

Lenen

Gedurende de sluiting hoeven geleende materialen niet terug gebracht te worden. De maximale inleverdatum voor uitgeleende materialen is verplaatst naar 1 mei 2020. Zodra de bibliotheek weer open is kunnen boeken terug gebracht worden. Eventueel is er een mogelijkheid om de boeken in de inleverbus aan de zijkant van de bibliotheek in te leveren, maar dit hoeft niet. Bibliotheek Drachten is een boetevrije bibliotheek.