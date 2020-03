Herinrichting Feanwâlden definitief gegund

Publicatie: ma 16 maart 2020 13.37 uur

FEANWâLDEN - De herinrichting van Feanwâlden kan beginnen. Aannemersbedrijf De Samenwerking uit Esloo heeft van de gemeente Dantumadiel de opdracht gekregen voor het grond-, weg-, en waterbouwcontract. Voor de groenwerkzaamheden komt een losse aanbesteding.

Na een intensief voorbereidingstraject kon in januari de aanbesteding voor het grond- weg- en waterbouwwerk worden opgestart. Nu de definitieve opdracht is verstrekt, kan de aannemer binnenkort beginnen. Wethouder Kees Wielstra is blij met de definitieve gunning: “Het gebied rondom het station en de oude rondweg liggen al lange tijd te wachten om aangepakt te worden. De definitieve opdracht aan de aannemer voelt als een opluchting, juist omdat de aanbesteding best spannend was. Eindelijk kan de schep in de grond!”

Transferium en park

De aannemer begint in april met de werkzaamheden. In de loop van dit jaar stopt de extra sneltrein van Groningen–Leeuwarden in Feanwâlden. Het stationsgebied moet dan klaar zijn. Er komen extra parkeervoorzieningen voor zowel de auto als de fiets.

Het stationsgebied komt in verbinding te staan met het dorp, omdat de oude provinciale weg verdwijnt. Hiervoor in de plaats wordt een park met een waterrijke zone aangelegd. Langs het spoor komt een nieuwe weg, waarmee het station is aangesloten op de rondweg.

Kansen in Kernen

De aanleg van het transferium en park is onderdeel van het project Kansen in Kernen (KiK). De provincie Fryslân en de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel verbeteren de leefbaarheid in Damwâld, De Falom, Feanwâlden, Hurdegaryp, Burgum en Garyp. Nu de Centrale As in gebruik is genomen komt er veel minder doorgaand verkeer door deze dorpen.