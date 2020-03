Tweede patiÃ«nt met corona in Nij Smellinghe

Tweede patiënt met corona in Nij Smellinghe

Publicatie: ma 16 maart 2020 12.44 uur

DRACHTEN - In ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten is zondagmiddag een tweede patiënt positief getest op coronavirus (COVID-19). De patiënt is bij binnenkomst gelijk in strikte isolatie geplaatst en verblijft nog steeds in ons ziekenhuis. "Alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen waardoor er geen risico is op besmetting voor andere patiënten, bezoekers of medewerkers." zo laat het Drachtster ziekenhuis weten.

Op 10 maart is de eerste patiënt in Nij Smellinghe positief getest op het coronavirus.