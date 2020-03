Drie nieuwe positief geteste patiÃ«nten

Drie nieuwe positief geteste patiënten

Publicatie: ma 16 maart 2020 11.48 uur

LEEUWARDEN - Er zijn drie inwoners in Friesland positief getest op het coronavirus. Het gaat om een man (80+) uit de gemeente Leeuwarden, een man (70+) uit Tytsjerksteradiel en een vrouw 40+ uit de gemeente Harlingen. Dat heeft de GGD Fryslân maandag bekendgemaakt. Vanwege de privacy maakt de GGD alleen nog maar de gemeentenaam bekend. Via betrouwbare bron weet deze site dat de inwoner van Tytsjerksteradiel afkomstig is uit Sumar.

Het aantal patiënten met een coronabesmettingen staat hiermee op 14. Het MCL maakte zondag bekend dat er één patiënt op de Intensive Care van het ziekenhuis ligt. De GGD maakte niet bekend om welke patiënt dit gaat en is terughoudend met het bekendmaken van de woonplaatsen van patiënten.