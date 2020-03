Corona-patiÃ«nt op Intensive Care van MCL

Corona-patiënt op Intensive Care van MCL

Publicatie: ma 16 maart 2020 10.53 uur

LEEUWARDEN - Op de Intensive Care van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) ligt sinds zondag een patiënt die positief is getest op het coronavirus (COVID-19). De patiënt ligt in isolatie en aan de beademing. Het is de eerste patiënt binnen het MCL. De afgelopen dagen zijn er verschillende patiënten geweest met een verdenking op corona. "Ze zijn allemaal getest en hebben het virus niet." zo laat het MCL weten.

In het MCL zijn zeven isolatiekamers en er is een aparte afdeling in gereedheid gebracht waar vijftien patiënten met een verdenking op corona kunnen worden opgevangen, onderzocht en behandeld tot ze naar huis kunnen of tot dat blijkt uit de test dat ze de ziekte niet hebben. In dat laatste geval worden ze binnen het MCL zo snel mogelijk overgeplaatst naar een andere afdeling.

Op die manier houdt het MCL zo lang mogelijk voldoende bedden over om patiënten met corona of een verdenking hierop te kunnen opvangen. Neemt het aantal patiënten snel toe, dan kan het aantal bedden voor deze patiënten nog worden uitgebreid.