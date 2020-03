Coronacrisis: Kaden loopt leeg, rij bij coffeeshop

Publicatie: zo 15 maart 2020 18.17 uur

DRACHTEN - De Kaden in Drachten liep zondagavond leeg na de bekendmaking van de maatregelen waarbij de horeca de deuren per 18.00 uur moest sluiten. De meeste horecagelegenheden hielden zich keurig aan de kersverse maatregel tegen de strijd van de verspreiding van het coranavirus.

Opvallend waren de lange rijen bij de twee coffeeshops in Drachten. Eén coffeeshop besloot de rij af te handelen en de andere ging direct dicht. Een jongen laat deze site weten dat hij een halfuur in de rij heeft gestaan bij de coffeeshop. Meteen nadat het nieuws bekend was, stapte hij de fiets naar de shop. Hij had niet eens geld bij zich maar kon gelukkig wat lenen van iemand.

De nieuwe maatregel zorgt ervoor dat de coffeeshops voorlopig gesloten blijven en veel klanten waren blij dat ze nog net op tijd een voorraad gehamsterd hadden voor de komende drie weken.

De restaurants laten over het algemeen hun klanten hun eten lekker opeten. Ze laten geen nieuwe klanten meer binnen. Er kwamen zondag veel mensen even een kijkje nemen op De Kaden om te kijken naar het effect van de nieuwe maatregel. De politie reed ook rond maar van een stricte handhaving was geen sprake.

Zoals het nu lijkt in Drachten wordt de bezorging van eten nog wel doorgezet. De scootertjes rijden af en aan. Of afhaal nog mogelijk is, is onduidelijk.

