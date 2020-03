Coronacrisis: horeca, sportclubs en scholen dicht

Publicatie: zo 15 maart 2020 16.42 uur

BURGUM - Ook de horeca, de kinderopvangcentra en sportclubs gaan vanaf maandag niet open, dat is zondag bekendgemaakt tijdens een persconferentie van de regering. De cafés en restaurants moeten dicht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, net als sportkantines. Bovendien gaan de scholen dicht. In Friesland had een groot aantal schoolbesturen dit besluit al zelfstandig genomen. De kinderopvang en scholen blijven tot 6 april dicht.

De nieuwe maatregelen werden zondag officieel bekendgemaakt tijdens een persconferentie op tv en internet. Ministers Bruins en Slob deden de persconferentie. Minister Bruins gaf duidelijk aan dat ze hun besluiten nemen op het advies van hun medische experts.

Bruins liet weten dat alle maatregelen zijn verlengd met een week tot 6 april. "Alle eet- en drinkgelegenheiden sluiten vanavond om 18.00 uur de deuren en blijven tot 6 april gesloten." Ook sportclubs, sauna's, seks- en coffeeshops moeten dicht. Hij vroeg verder aan alle Nederlanders om gepaste afstand te houden, ook tijdens het doen van boodschappen. Als richtlijn kunt u anderhalve meter aanhouden. Ook deed hij een oproep om niet te gaan hamsteren. Bovendien gaat de overheid haar ondernemers die de dupe worden van de maatregelen helpen.

Nog onduidelijkheid over afhaalrestaurants

Minister Bruins beperkt zich qua horeca voor nu tot eet- en drinkgelegenheden. Dat zei hij naar aanleiding van een vraag over afhaalrestaurants. De maatregelen worden volgens hem nog uitgewerkt en het is nog niet duidelijk of het ook gaat gelden voor de afhaal en bezorging van eten.