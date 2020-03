Voorlopige sluiting Piter Jelles en Simon Vestdijk

Publicatie: zo 15 maart 2020 15.35 uur

DOKKUM - De scholen van OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) sluiten de scholen van 16 t/m 18 maart voor alle onderwijsactiviteiten. Het College van Bestuur van de scholen voor voortgezet onderwijs heeft hiertoe besloten.

Wiebe Wieling, Collegevoorzitter OVO Fryslân-Noord: "we vinden het van groot belang dat ook wij er zoveel mogelijk aan doen om de verdere uitbraak van het coronavirus tegen te gaan. De veiligheid van onze leerlingen en hun familiekring, onze medewerkers en andere nauw betrokkenen bij de school willen we voorop stellen in de beslissingen die we als bestuur nemen. Er is nu veel onrust en we willen helderheid verschaffen."

Het sluiten van de scholen voor onderwijsactiviteiten geeft de mogelijkheid om de landelijke ontwikkelingen af te wachten. Ouders en leerlingen worden over de verdere ontwikkelingen door de eigen school geïnformeerd.