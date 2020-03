PCBS De Librije dicht vanwege 'lijn met corona'

Publicatie: zo 15 maart 2020 12.46 uur

GORREDIJK - Het bestuur van PCBS De Librije aan de Wabbe Wissesstrjitte 15 in Gorredijk sluit tot nader orde de deuren. Dat is zaterdagmiddag besloten. Het besluit is genomen aangezien er een rechtstreekse lijn tussen de school en een corona besmetting is geconstateerd.

Ouders wordt gevraagd om zelf te voorzien in opvang van de kinderen aangezien we de veiligheid van de leerlingen, ouders, verzorgers en ook de leerkrachten niet meer kunnen garanderen.

Het onderwijskundig team zal vanaf maandag op thuis werken aan een onderwijsaanbod tijdens deze coronasluiting van de school.