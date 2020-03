Basisscholen ROOBOL dicht t/m 29 maart

Publicatie: zo 15 maart 2020 12.34 uur

BUITENPOST - De openbare basisscholen van ROOBOL gaan vanaf maandag a.s. de deuren sluiten tot en met 29 maart. Dat heeft stichting ROOBOL zondag bekendgemaakt.

"We zullen met ingang van maandag 16 maart 2020 opvang bieden aan die kinderen waarvan de ouders werken in de zogenaamde vitale beroepen (zorg, brandweer, politie, voedselvoorziening)." zo schrijft Willem Woude in een brief aan de ouders. De stichting beraadt zich ondertussen op manieren om de kinderen ook thuis onderwijs aan te bieden.

ROOBOL heeft de volgende scholen:

sls de tijstream te Holwerd

GWS De Wâldiik te Boelenslaan

De Mienskip te Buitenpost

‘t Holdersnêst te Harkema

De Balkwar te Kootstertille

De Burgerschool te Dokkum

Nynke van Hichtum te Dokkum

Dr. J. Botkeskoalle te Damwâld

Dr. Theun de Vriesskoalle te Feanwalden

ibs ‘t Pompebled te Westereen

Professor Casimirschool te Kollum

It Skriuwboerd te Surhuisterveen

It Twaspan te Twijzelerheide