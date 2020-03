Stand van zaken: 11 coronapatiÃ«nten

Stand van zaken: 11 coronapatiënten

Publicatie: zo 15 maart 2020 12.04 uur

LEEUWARDEN - De GGD Fryslân heeft zondag rond het middaguur een nieuwe update uitgebracht over positief geteste Friezen. Zondagochtend werd een inwoner van de gemeente Fryske Marren positief getest op corona. Het gaat om een man van in de veertig. Hij zit met zijn partner in thuisisolatie die niet getest zal worden. Daarmee gaat het officieel bevestigde aantal positief geteste inwoners van Friesland naar elf.

GGD: "Wij hebben het contactonderzoek inmiddels opgestart voor de man. Daarmee wordt in kaart gebracht met wie de patiënt contact heeft gehad. Als de personen die deel uitmaken van het contactonderzoek klachten krijgen die passen bij het coronavirus (COVID-19), dan krijgen zij gerichte adviezen."