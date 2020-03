Diverse basisscholen sluiten deuren in regio

Publicatie: za 14 maart 2020 22.18 uur

BURGUM - Christelijke schoolkoepel Arlanta sluit vanaf maandag de deuren van al haar scholen. Dat meldt Omrop Fryslân. Ook de basisscholen van Noventa, PCBO Dantumadiel en ROOBOL sluiten. Deze scholen blijven tot 30 maart dicht.

De koepel heeft 22 basisscholen in Noardeast-Fryslân. Die zitten in Dokkum, Bornwird, Westergeest, Hantumhuizen, Ee, Metslawier, Engwierum, Kollumerzwaag, Kollumerpomp, Oudwoude, Ternaard, Kollum, Burum, Paesens, Munnekezijl, Niawier en Oosternijkerk. Hoelang de scholen dichtblijven is nog niet bekend.

Naast Arlanta hebben ook de koepels die vallen onder de stichting ROOBOL met dertien basisscholen in Noord- en Oost-Fryslân (Holwerd, Buitenpost, Boelenslaan, Harkema, Kootstertille, Dokkum, Damwâld, Feanwâlden, De Westereen, Kollum, Surhuisterveen en Twijzelerheide), de stichting Noventa met elf basisscholen (Surhuisterveen, Gerkesklooster, Buitenpost, Kootstertille, Twijzel, Twijzelerheide, Drogeham, Harkema, Surhuizum en Augustinusga) en PCBO Dantumadiel (Broeksterwâld, De Westereen, Feanwâlden, Wâlterswâld, Rinsumageast en Damwâld) zijn tot 30 maart dicht.