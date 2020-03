Vrouw uit Smallingerland positief getest op corona

Publicatie: za 14 maart 2020 18.10 uur

DRACHTEN - Een vrouw uit Boornbergum is zaterdagmiddag positief getest op het coronavirus. Het gaat volgens de GGD Fryslân om een vrouw in de twintig. Daarmee gaat het aantal positief geteste inwoners van Friesland naar tien.

De vrouw zit met haar familie in thuisisolatie. De patiënt is studente zijn en liep stage in het UMCG.

Aantal mensen met corona

"We merken dat mensen vragen hebben over de aantallen die wij communiceren." zo laat de GGD weten: "Voor de duidelijkheid: wij berichten over het aantal personen in Friesland waarvan via tests is vastgesteld dat zij corona hebben. Een compleet beeld is nooit precies te geven, ook omdat niet iedereen wordt getest, conform de nieuwe richtlijnen van het RIVM."