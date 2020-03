Jongen (16) rijdt in BMW met 119 door Drachten

Publicatie: za 14 maart 2020 17.36 uur

DRACHTEN - Een zestienjarige jongen is zaterdag door de politie van de weg gehaald in Drachten. De jongeman reed zonder geldig rijbewijs in een BMW over de Noorderhogeweg in Drachten. Hij reed op dat moment 119 km/u terwijl daar een maximum snelheid van 50 km/u geldt.

De jongen zei tegen de agenten van het politieteam verkeer dat hij de auto even had geleend. Naast een proces-verbaal heeft de politie de auto ook in beslag genomen. De jongeman had alleen een rijbewijs AM.

De politie had deze zaterdag de focus op Drachten omdat er al lange tijd klachten binnenkomen over racende jongeren. De 16-jarige was niet de enige die betrapt werd.

Op de Kletsterlaan reed een 18-jarige beginnend bestuurder veel te snel. Hij reed met zijn auto aldaar 95 km/u. Dat levert hem een fikse boete op én een punt op zijn rijbewijs.