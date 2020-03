Auto's in botsing op kruising Swarteweisein

Publicatie: za 14 maart 2020 16.55 uur

RYPTSJERK - Twee auto's zijn zaterdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van Swarteweisein bij Ryptsjerk. De politie en ambulance werden rond 15.49 uur opgeroepen voor het ongeval. Uiteindelijk bleek dat alle betrokkenen met de schrik vrij waren gekomen.

Het ongeval gebeurde op het moment dat een automobilist via de parallelweg de kruising overstak vanaf E-10 naar Tytsjerk. Een vrouw stond in haar auto te wachten voor het verkeerslicht op de N355 richting Leeuwarden. Op een gegeven moment trok ze op en kwam haar voertuig al vrij snel in botsing met de overstekende Alfa Romeo.

De politie is ter plaatse gekomen om de aanrijding af te handelen. Een ambulance kwam ook even langs om enkele inzittenden te controleren op eventueel letsel. Niemand raakte gewond. De Alfa Romeo raakte door de aanrijding fors beschadigd.

FOTONIEUWS