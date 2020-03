De voor- en nadelen van een uitvaartverzekering

Publicatie: za 14 maart 2020 15.00 uur

LEEUWARDEN - Het is een zware periode als er iemand uit je directe omgeving komt te overlijden. Toch kunnen we het een of meerdere keren tijdens het leven meemaken. Op het moment dat een naaste van je komt te overlijden, komen er veel problemen op je af, zeker als er niets voor de uitvaart is geregeld. Zorg er daarom voor dat je de uitvaart goed regelt, voordat je komt te overlijden. Je moet je nabestaanden niet op willen zadelen met de kosten van het begraven of crematie. Sluit daarvoor een goede uitvaartverzekering af.

De voordelen van de uitvaartverzekering

Een uitvaart is een dure aangelegenheid. Doordat u een verzekering voor uw uitvaart heeft afgesloten, worden de nabestaanden niet opgezadeld met de kosten. De premie voor uw uitvaart wordt over vele jaren uitgesmeerd. Hoe eerder u de verzekering afsluit voor uw uitvaart, hoe lager de premie zal zijn die u maandelijks moet betalen. De verzekering gaat in op het moment van afsluiten. Komt u vroegtijdig te overlijden, ook dan zal de verzekering alle kosten betalen.

Verzekering voor je uitvaart in geld of in natura

Je kunt een verzekering voor je uitvaart zo regelen dat er geld wordt uitgekeerd aan de nabestaanden bij je overlijden. Zij kunnen de uitvaart geheel of gedeeltelijk zelf regelen en betalen.

Een verzekering in natura heeft een verzorgend karakter. Deze manier van verzekeren neemt de nabestaanden een hoop regelwerk uit handen. De uitvaartondernemer die in dienst bij de maatschappij waarbij je bent aangesloten, neemt je het meeste werk uit handen. Het is voor je een goed gevoel om vooraf te weten dat je de nabestaanden niet tot een extra last bent wanneer je komt te overlijden. Je uitvaart wensen kunnen vooraf worden vastgelegd. Omdat er tijdens het leven na jaren wel het iets verandert, is het verstandig om een gesprek te hebben met de uitvaartondernemer. Hij of zij kan bij je thuis langs komen om alle wensen nog een keer door te nemen. Je kunt al je wensen aanpassen. Je krijgt de uitvaart zoals je die wil hebben. De premie zal daarbij vervolgens worden aangepast.

Nadelen van een verzekering voor de uitvaart

Door de waardevermindering van het geld bestaat de mogelijkheid dat niet alle onkosten wordt vergoed. Het kan zijn dat daardoor de verzekeringsmaatschappij voor de uitvaart niet alle kosten zullen betalen. Je moet ervoor zorgen dat de verzekering voor de uitvaart is geïndexeerd. Dat vermindert de kans op onderverzekering. Ga daarom eens in de zoveel tijd na of het gekozen verzekerde bedrag voldoende is. Een ander nadeel is dat verzekeraars tussentijds hun premies en voorwaarden mogen aanpassen. Dat hoef je niet te accepteren en kun je de verzekering beëindigen. Dat doe je echter niet snel. Je uitvaartverzekering vergelijken moet je regelmatig doen. Met de uitvaartverzekering vergelijken kun je jezelf soms veel geld besparen. Ook kun je zien wat de voor- en nadelen zijn vergeleken met andere verzekeringsmaatschappijen die de uitvaart regelen.