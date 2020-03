Romke Kooyenga start nieuw adviesbureau

14 maart 2020

DOKKUM - Ondernemer Romke Kooyenga uit Dokkum start per 1 april een nieuwe bedrijf: Bedrijfsadvies Noord Nederland. Romke Kooyenga wil ondernemers en bedrijven adviseren en ondersteunen bij hun bedrijfsvoering. Na 25 jaar algemeen directeur te zijn geweest van de Kooyenga Groep wil Romke Kooyenga zijn kennis en ervaring overbrengen naar andere ondernemers en bedrijven.

Ondernemers in het MKB zijn vaak aangewezen op adviezen van hun accountant en hun adviseur bij de bank. "Ik denk dat er veel meer behoefte is aan een sparringpartner die zelf ondernemer is, en vanuit zijn kennis en ervaring met het ondernemerschap met de ondernemer meedenkt." aldus Kooyenga. Naast zijn eigen expertise en ervaring heeft hij in de persoon van Karla Meindersma AA een ervaren financieel- en bedrijfsadviseur aangetrokken. Samen vormen ze het hart van Bedrijfsadvies Noord Nederland.

Na 25 jaar direct en indirect voor met name de gemeentelijke overheid actief te zijn geweest komt Kooyenga eigenlijk weer dichter terug bij zijn 'roots': het ondernemerschap binnen en voor het MKB.

"Mijn ouders hadden twee supermarkten en het ondernemen is mij met de paplepel ingegoten. Samen met de ruime ervaring van Karla Meindersma als accountant/adviseur vormen wij een klein maar hecht team."

Het prachtige kantoorpand in Dokkum aan de Parklaan staat inmiddels te koop. Bedrijfsadvies Noord Nederland heeft al een mooie locatie op het oog in Leeuwarden. De hoofdstad van onze provincie ligt centraal, het bedrijf heeft namelijk MKB bedrijven in Noord-Nederland als doelgroep.