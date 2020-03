Voor 80.000 euro besteld met gestolen creditcard

Publicatie: vr 13 maart 2020 19.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (19) probeerde in december 2018 met een gestolen creditcard om bij verschillende buitenlandse webshops voor zo’n 80.000 euro aan spullen te bestellen. Gelukkig voor de eigenaar van de kaart trok de creditcardmaatschappij aan de bel. Via Google en een paar e-mailadressen kwam de politie bij de Drachtster terecht. Die zat vrijdag tegenover politierechter Gustaaf Wijnands.

Amazon, Canada Goose, Apple Store

De Drachtster had de gegevens van de kaart gekregen van een 20-jarige kameraad. Die had de kaart – en nog veel meer spullen – buitgemaakt bij een inbraak in een woning aan de Burgemeester Wuiteweg. De verdachte zei dat hij niet had gevraagd naar de herkomst van de gegevens. Maar hij had wel in korte tijd geprobeerd spullen te bestellen bij buitenlandse webwinkels zoals Amazon, Canada Goose en Apple Store.

Reeks voorwaarden

Bij webshop Farfetch probeerde hij in korte tijd voor meer dan 40.000 euro te bestellen. Net als zijn kameraad – die op 31 december vorig jaar werd veroordeeld tot 6 maanden cel – liep de Drachtster tegen de lamp. Hij heeft ruim twee weken vastgezeten. Hij mocht naar huis maar moest wel aan een reeks voorwaarden voldoen: hij mocht geen middelen gebruiken, hij moest een sociale vaardigheidstraining volgen en hij moest zich laten behandelen.

‘Koud, calculerend en hard’

Volgens de reclassering deed de Drachtster vervolgens wat hij zelf wilde en probeerde hij de voorwaarden naar zijn hand te zetten. Officier van justitie Margreeth Meijer noemde de Drachtster ‘koud, calculerend en hard’. Meijer vond dat de Drachtster terug de cel in moest: hij had onvoldoende meegewerkt aan de aan hem opgelegde voorwaarden. De officier eiste twee maanden cel, plus twee maanden voorwaardelijk.

Puur geluk geen schade toegebracht

Het ging de rechter te ver om de Drachtster terug naar de gevangenis te sturen. Het was ook Wijnands opgevallen dat de Drachtster heel manipulatief en berekenend was. Juist daarom legde de rechter een stevige voorwaardelijke celstraf op van 75 dagen. ‘Ik neem aan dat dat een goede aanleiding voor u is om niet weer de fout in te gaan’, aldus Wijnands. De Drachtster kreeg ook nog een werkstraf van 100 uur. ‘Het is puur geluk dat het bij een poging is gebleven en dat u die mensen geen schade hebt toegebracht’, zei de rechter.