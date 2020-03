Hennepknippers pas na 4,5 jaar voor de rechter

Publicatie: vr 13 maart 2020 17.01 uur

LEEUWARDEN - Is het opportuun om verdachten vierenhalf jaar nadat ze een strafbaar feit hebben gepleegd nog eens voor de rechter te slepen? Advocaat Tjalling van der Goot vond vrijdag van niet. Hij noemde het ‘stuitend’ dat zijn cliënt na jaren van onzekerheid nog eens terecht moest staan. Politierechter Gustaaf Wijnands dacht er anders over.

Kwekerij in oud winkelpand

Tegenover Wijnands zaten twee verdachten waar eigenlijk vier personen moesten zitten. Een 29-jarige inwoner van Marum en een 26-jarige plaatsgenote waren wel naar de zitting van de politierechter gekomen. Een vrouw uit Drachten (36) en een 63-jarige inwoonster van Gorredijk lieten verstek gaan. Het viertal had gemeen dat ze op 11 november 2015 werden opgepakt tijdens een inval in een wietkwekerij die in een oud winkelpand aan de Folgersterloane in Drachtstercompagnie was gevestigd.

Begin van het einde van drugsbende

De kwekerij bood plaats aan maar liefst 1128 wietplanten. De aanwezigen waren al begonnen met het knippen van de geoogste planten. De ruimte was in juni 2014 gehuurd door de Marumer. De plantage in Drachtstercompagnie was het begin van het einde van een goed georganiseerde drugsbende. De groep had groots opgezette hennepkwekerijen in Leeuwarden, Drachten, Gorredijk en het Groningse Veelerveen.

Honderdduizenden euro’s aan crimineel geld

De ‘top’ van de groep, twee Drachtsters (56 en 42 jaar) en een 50-jarige inwoner van Assen, zijn begin maart 2018 veroordeeld tot celstraffen van 18 tot 42 maanden. Het hoger beroep in die zaken loopt nog. En het Openbaar Ministerie (OM) is van plan om honderdduizenden euro’s aan crimineel verdiend geld van de mannen te ‘plukken’. Van de verdachten die vrijdag tegenover rechter Wijnands zaten, kreeg de huurder van het pand de hoogste straf: een werkstraf van 80 uur, plus 40 uur voorwaardelijk.

‘Schandalig’ en ‘stuitend’

Raadsman Tjalling van der Goot noemde het ‘schandalig’ en ‘stuitend’ dat zijn cliënt zich na vierenhalf nog eens voor de rechter moest verantwoorden. De rechter keek er, net als officier van justitie Peter van der Spek, toch anders tegenaan. Wijnands hield bij het bepalen van de hoogte van de straf wel sterk rekening met de ouderdom van de zaak. De vrouw uit Drachten had bij drie verschillende plantages geknipt, zij kreeg een werkstraf van 60 uur waarvan de helft voorwaardelijk. De andere twee knipsters kwamen met de schrik vrij: zij kregen beide een voorwaardelijke werkstraf van 50 uur, met een proeftijd van een jaar.