Musical Mozes verplaatst naar maart 2021

Publicatie: vr 13 maart 2020 16.32 uur

BUITENPOST - De musical Mozes die op 27, 28 en 29 maart en 3, 4 en 5 april in Buitenpost zou worden opgevoerd, gaat vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus niet door. De voorstellingen worden verplaatst naar de laatste twee weekenden van maart 2021.

Het bestuur van de Stichting Toneel & Muziek Buitenpost e.o. heeft dat donderdagavond besloten. Voorzitter Klaas de Jonge: "Het valt ons als bestuur zwaar dat we deze beslissing hebben moeten nemen, maar gelet op de gisteren genomen landelijke maatregelen hadden wij geen andere keuze. Heel veel mensen hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om de musical Mozes tot een succes te maken! Denk aan de acteurs, muzikanten, regisseur, de naaiploeg en de bouwploeg die de kerkzaal afgelopen week al had omgebouwd tot theaterzaal. Dan is het zuur dat we slechts twee weken voor de première de boel moeten afblazen."

Reeds gekochte kaarten blijven geldig voor de voorstellingen van volgend jaar.