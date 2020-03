ROC Friese Poort sluit ook (in elk geval een week)

Publicatie: vr 13 maart 2020 15.31 uur

DRACHTEN - ROC Friese Poort sluit haar scholen voor in elk geval een week. Dat is vrijdagmiddag bekendgemaakt: "Na rijp beraad hebben wij vanmiddag besloten van de kabinetslijn af te wijken en volgende week – voor in eerste instantie één week - alle lessen en andere student-gebonden activiteiten op al onze onderwijslocaties op te schorten." Het gaat om 15.000 leerlingen en 1600 medewerkers.

"We beseffen dat dit besluit intern en extern vragen zal oproepen. Toch hebben wij gemeend dat dit besluit - onder de gegeven omstandigheden – noodzakelijk is. Wij vinden dat er te veel onzekerheden en onduidelijkheden zijn en de gezondheid van onze medewerkers en studenten wegen voor ons zwaar. Hoewel jongeren zelf een gering gezondheidsrisico lopen, kunnen ze wel een besmettingsrisico voor anderen vormen en valt een aanzienlijk deel van onze medewerkers in de leeftijdscategorie van 50 jaar en ouder, waar de gezondheidsrisico’s hoger worden ingeschat."

