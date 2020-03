3 jaar cel in tbs voor in brand steken van Tesla's

LEEUWARDEN - De man die in maart en april 2018 tot twee keer toe de Tesla van een advocate uit Joure in brand stak, is vrijdag overeenkomstig de eis veroordeeld tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging. De advocate zag tot twee keer toe, op 5 maart en op 19 april 2018, haar Tesla in vlammen opgaan. De auto’s stonden vlakbij de woning, waar de advocate en haar twee kinderen lagen te slapen. De vrouw werd beide keren wakker van het autoalarm.

Brandstichtingen ‘een gerichte actie’

Zij was indertijd curator bij het faillissement van de CMS-werf in Leeuwarden. Het vermoeden bestond dat de brandstichtingen met die zaak te maken hadden. Ook de rechtbank had de indruk dat de brandstichtingen ‘een gerichte actie’ waren tegen de curator en dat de brandstichter, een 33-jarige inwoner van Noordwolde (en oud-inwoner van Harkema) de branden in opdracht en ‘mogelijk tegen betaling’ heeft gesticht. Dat heeft de man altijd ontkend.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Hij had wel tegen bekenden gezegd dat hij de auto’s in brand heeft gestoken. Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum (PBC) bleek dat de man verminderd toerekeningsvatbaar was. Hij heeft een lichte verstandelijke beperking en er is sprake van afhankelijkheid van speed en alcohol. Hij heeft in het verleden vaker branden gesticht – onder andere in een boerderij waar hij had ingebroken – en hij heeft al eens de PIJ-maatregel (jeugd-tbs) opgelegd gekregen. De rechtbank rekent het hem zwaar aan dat hij de levens van de advocate en haar kinderen in gevaar heeft gebracht.