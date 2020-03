Scholen SO FryslÃ¢n dicht, ook Talryk en De Wingerd

Scholen SO Fryslân dicht, ook Talryk en De Wingerd

Publicatie: vr 13 maart 2020 14.11 uur

DRACHTEN - Alle zeven scholen van SO Fryslân sluiten vanaf maandag 16 maart t/m 31 maart (of tot nader order) de deuren. Dat heeft SO Fryslân per brief bekendgemaakt aan de ouders van de kinderen. Het betreft zeven scholen:

Piet Bakkerschool Sneek (SO en VSO)

De Wingerd Damwoude (SO en VSO)

Talryk Drachten (VSO)

Kleurryk Drachten (SO)

It Twalûk Leeuwarden/Franeker (SO en VSO)

School Lyndensteyn Beetsterzwaag (SO en VSO)

Duisterhoutschool Heerenveen/Oosterwolde (SO en VSO)

Geert Diever, voorzitter College van Bestuur, schrijft in de brief: "Alhoewel de scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs open mogen blijven zien wij de risico's toenemen voor onze leerlingen. De overheid heeft aangekondigd dat medewerkers bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts thuis moeten blijven en dat de leerlingen bij verkoudheid thuis moeten blijven. Wij vinden het belangrijk dat hier gehoor aan wordt gegeven en zien dit inmiddels ook al gebeuren. Dat betekent dat een steeds kleiner wordende groep collega's de leerlingen moet bedienen."

"In goed overleg met de directies van de scholen heeft het bestuur daarom besloten alle scholen van SO Fryslân te sluiten vanaf maandag 16 maart t/m dinsdag 31 maart (of tot nader orde). Dat betekent dat de school vanaf maandag niet meer open is voor het personeel en de leerlingen. We willen fysiek contact tot het uiterste beperken in het belang van de gezondheid van uw kind en de medewerkers. Indien mogelijk zal er eventueel via de digitale weg contact gehouden worden met u én/of de leerlingen om eventuele opdrachten thuis te kunnen doen."

"Dit besluit valt ons zwaar omdat het voor u en uw kind weer andere problemen met zich mee kan brengen. Toch rechtvaardigen we dit besluit in het kader van de gezondheid van al onze leerlingen en onze medewerkers die wat ons betreft boven alles gaat."