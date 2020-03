Meerdere inbraken in Buitenpost

Publicatie: vr 13 maart 2020 10.37 uur

BUITENPOST - De afgelopen weken zijn er meerdere inbraken geweest in Buitenpost. De laatste inbraak was donderdag aan de Bernhardlaan in Buitenpost.

Om binnen te komen in deze woning werd een ruit geforceerd.

De politie roept mensen op die iets verdachts hebben gezien.