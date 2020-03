Burgemeester Kramer start kennismakingsronde

Publicatie: vr 13 maart 2020 09.46 uur

KOLLUM - Burgemeester Johannes Kramer is gestart met zijn kennismakingstour door de gemeente. Afgelopen donderdag 12 maart bezocht hij Kollum. Hoewel de heer Kramer als gedeputeerde het dorp al meerdere keren had bezocht, gaf een fietsrit met het Plaatselijk Belang hem een extra goed beeld. “Kollum is in noflik doarp. De ynwenners kin grutsk wêze op al it moais wat hjir al bard is en de plannen en winsken dy’t jimme as doarp foar de takomst hawwe.”zei Kramer na afloop.

Op de fiets

De nieuwe burgemeester van Noardeast-Fryslân ging al fietsend in gesprek met het Plaatselijk Belang van Kollum. Rijwielhandel Luinstra stelde de fietsen voor hen beschikbaar. De rit begon langs de gerenoveerde Wallen en ging verder over de driepuntsbrug. Daar is met trots vooruit gekeken naar het verrijzende Kindcentrum en de plannen met het Kaatsveld. Op het Maartensplein werd aandacht gevraagd voor een passende herinrichting van dit stukje Kollum.

Na een rondleiding door de Campus fietste de groep, langs het hertenkamp, naar de sportvelden aan de zuidrand van Kollum. Het Plaatselijk Belang wees hier op de parkeerproblemen en de staat van de sportzaal Baensein. De rit eindigde weer bij de Voorstraat.

Kringloopwinkel

Na een blik op het statige Philippusfenne werd de Kringloopwinkel Radarwerk bezocht. Burgemeester Kramer was onder de indruk van het sociale en maatschappelijke karakter van de winkel. Radarwerk brengt mensen uit alle lagen van de bevolking samen en zorgt er voor dat iedereen mee kan doen in de maatschappij.

Kramer bezoekt dit jaar alle dorpen en meerdere wijken in de gemeente Noardeast-Fryslân. Hij wil de bewoners, de cultuur en de bedrijven van de gemeente op deze manier goed leren kennen.

FOTONIEUWS