Zwemcentrum De Welle tot nader bericht gesloten

Publicatie: do 12 maart 2020 20.36 uur

DRACHTEN - Alle activiteiten in Zwemcentrum De Welle, behalve het schoolzwemmen, worden tot nader bericht afgelast. Zwemcentrum De Welle is vanwege de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus gesloten.



Alle bijeenkomsten en sportwedstrijden in de sporthallen en gymzalen waar meer dan 100 mensen bijeenkomen zijn niet toegestaan conform de richtlijnen van het RIVM. De horeca in Sportcentrum Drachten is tot nader bericht ook gesloten.



"We vinden het jammer dat we je niet kunnen ontvangen, maar op dit moment stellen we de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en bezoekers voorop. Houd voor vragen en verdere ontwikkelingen de website of Facebook in de gaten."