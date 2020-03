Bethel annuleert alle bijeenkomsten en gaat online

Publicatie: do 12 maart 2020 19.51 uur

DRACHTEN - De Bethel kerk in Drachten gaat zondag de kerkdienst live uitzenden via internet. De bijeenkomsten worden geannuleerd maar de kerkgangers kunnen thuis alsnog de kerkdienst bijwonen.

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus zullen er tot 31 maart geen bijeenkomsten worden gehouden in de Vrije Baptistengemeente Bethel. Op zondag 15 maart om 10.00 uur zal er via een livestream een dienst worden gehouden en deze zal voor iedereen beschikbaar worden gesteld.

"We doen er volgens ons goed aan geen onnodige risico's te lopen. Lichamelijk zwakkere leden zouden als we samenkomen, besmet kunnen worden met een voor hen mogelijk ernstige ziekte. Wat dat aangaat zijn we blij met de bevestiging van de overheid."