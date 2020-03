Twee buschauffeurs werden belaagd door jeugd

Publicatie: do 12 maart 2020 16.35 uur

DRACHTEN - Twee buschauffeurs zijn woensdagmiddag belaagd door jongeren in Drachten. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Eén chauffeur liep hierbij neusletsel op. De vechtpartij brak rond 16.15 uur uit toen jongeren met de bus weer zouden vertrekken na een Doe-dag.

Bij de mishandeling waren vele omstanders aanwezig. De politie heeft van omstanders al meerdere video's ontvangen en dankzij de video's zijn twee verdachten opgepakt. "Dankzij de aangemelde getuigen en geleverde filmpjes hebben we een beeld van wat zich heeft afgespeeld. Toch zijn we nog op zoek naar belangrijke details van de mishandeling."

Jongeren die nog geen filmpjes aan de politie hebben gegeven, worden nu verzocht om contact op te nemen. "Ben je getuige geweest van de daadwerkelijke mishandeling, dan verzoeken we je om ons te benaderen. Vanwege de vele omstanders verwachten we vele reacties. Aan de hand van de geleverde informatie schatten we zelf in of we je benaderen." Bel 0900-8844 of stuur een privé bericht via Facebook-pagina van de politie.