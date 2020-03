Coronavirus: meerdere voorstellingen geannuleerd

Publicatie: do 12 maart 2020 16.16 uur

GORREDIJK - Meerdere voorstellingen die in de regio zouden plaatsvinden, worden geannuleerd. Schouwburg De Lawei heeft de voorstellingen voor donderdagavond geannuleerd en ook De Skâns laat weten dat de voorstelling van Teake van der Meer op 13 maart niet doorgaat. Deze is verschoven naar 9 mei. De revue van de Salomon Levy in It Badhus in De Westereen is bijvoorbeeld ook afgelast. Deze wordt verplaatst naar het najaar.

De regering liet donderdagmiddag weten dat er nieuwe corona-maatregelen zijn aangekondigd. Eén van de maatregelen is het annuleren van bijeenkomsten en evenementen van meer dan 100 personen.

Er staan nog veel meer voorstellingen in de regio gepland. Mogelijk worden deze ook allemaal afgelast.