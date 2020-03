Voorstelling De Lawei geannuleerd, meer info volgt

Publicatie: do 12 maart 2020 16.12 uur

DRACHTEN - De Lawei in Drachten heeft de voorstellingen voor donderdagavond 12 maart geannuleerd. De schouwburg volgt de richtlijnen en aanwijzingen vanuit RIVM, overheid en gemeente Smallingerland met betrekking tot het coronavirus.

"We beraden ons op dit moment over de maatregelen die zijn aangekondigd in de persconferentie van premier Mark Rutte. De voorstellingen van donderdag 12 maart zijn geannuleerd. Bezoekers krijgen persoonlijk bericht, per e-mail én telefonisch. Meer informatie over de andere voorstellingen, films en evenementen in De Lawei volgt, zodra we meer weten." zo laat de schouwburg weten.