GGD FryslÃ¢n: nieuwe corona-patiÃ«nt uit Balk

GGD Fryslân: nieuwe corona-patiënt uit Balk

Publicatie: do 12 maart 2020 16.06 uur

SNEEK - Er is donderdagmiddag één nieuwe Friese patiënt met het coronavirus bijgekomen. Dat meldde de GGD Fryslân rond 16.00 uur.

Het gaat om een man uit Balk die in de 40 jaar oud is. Hij ligt in het Antonius ziekenhuis in Sneek. Het ziekenhuis stelde het virus na een test vast. De man had zich met luchtwegklachten gemeld op de eerste hulp. Hij ligt in isolatie, is aan de beterende hand en de gezinsleden verblijven uit voorzorg in thuisisolatie.

Het Antonius ziekenhuis monitort de patiënt en het interne contactonderzoek is afgerond. Medewerkers van het ziekenhuis die contact hebben gehad zijn op de hoogte. Het ziekenhuis monitort hen volgens de landelijke richtlijnen.

GGD Fryslân verzorgt het contactonderzoek onder de mensen met wie de man buiten het ziekenhuis contact heeft gehad. GGD Fryslân benadert alle contacten zelf. Mochten de personen die deel uitmaken van het contactonderzoek klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan krijgen zij gerichte adviezen.

Er zijn op dit moment 7 mensen positief

getest op het coronavirus in Friesland.