Nieuwe stamtafel sportcentrum Tolhuispark onthuld

Publicatie: do 12 maart 2020 15.50 uur

DOKKUM - Wethouder Pytsje de Graaf heeft donderdag samen met oud-topvolleybalster Alice Posthuma de nieuwe stamtafel in de horeca van sportcentrum Tolhuispark in Dokkum onthuld.

De houten vloer uit de oude sporthal De Trimmer roept warme herinneringen op. Een deel van de vloer, met zijn originele sportbelijning, krassen, vegen en strepen is verwerkt tot blad van de nieuwe stamtafel van sportcentrum Tolhuispark. Het onderstel van de tafel is gemaakt van een oude turnbrug. Met de nieuwe stamtafel wordt een stukje geschiedenis van De Trimmer bewaart. Aan de tafel kunnen sporters mooie herinneringen ophalen. De oude vloer krijgt een bijzonder tweede leven in het nieuwe sportcentrum.

Dokkumer Volleybal Club

Het idee van de stamtafel is jaren geleden ontstaan uit een gesprek tussen Wethouder Pytsje de Graaf en Alice Posthuma. Alice Posthuma speelde jarenlang bij de Dokkumer Volleybal Club (DVC). DVC werd in 1979 voor het eerst Nederlands kampioen. De club is gestart met trainen in De Trimmer op een betonnen vloer. De nieuwe, houten vloer was een uitkomst voor de sport. De vering in de houten vloer was veel beter voor het spel en de spelers. In 1998 is DVC gefuseerd met ‘De Roeken’, volleybalvereniging uit Holwerd.

Nynke’s Meubelmakerij

De stamtafel is gemaakt door Nynke van der Veen van Nynke’s Meubelmakerij. Samen met andere meubelmakers is zij gevestigd in De Meubelmakerij in De Westereen. Ze is zo’n twee jaar geleden afgestudeerd als allround meubelmaker en steeds op zoek naar creatieve ontwerpen.