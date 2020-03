Corona-virus: nieuwe maatregelen aangekondigd

Publicatie: do 12 maart 2020 15.30 uur

BURGUM - De regering heeft donderdagmiddag nieuwe maatregelen aangekondigd in verband met de pandemie van het Corona-virus. Jaap van Dissel van het RIVM begon tijdens de persconferentie met zijn bevindingen.

Van Dissel benoemde eerst de huidige druk op de zorg in ziekenhuizen in Brabant en met name de intensive care. Ook het werk van de GGD in Brabant staat onder druk waardoor nieuwe gevallen niet voldoende kunnen worden onderzocht en onzekerheid ontstaat. Uit onderzoek blijkt bovendien dat de verspreiding momenteel 'verder' is dan gedacht. "De situatie in Nederland is mogelijk aan het kantelen."

Ministerie Bruno Bruins kondigde daarna nieuwe maatregelen

aan (die gelijk ingegaan) waaronder:

Iedereen in Nederland blijft thuis bij klachten zoals keelpijn, hoesten en koorts

Bel pas met de huisarts als klachten verergeren

Evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast

Mensen worden opgeroepen - indien mogelijk - thuis te werken

Mensen worden verzocht bezoek aan kwetsbare/oudere personen te beperken

Kwetsbare/oudere mensen moeten groepen vermijden + openbaar vervoer

Deze maatregelen gelden in elk geval tot 31 maart 2020. Mogelijk komen er nog aanvullende maatregelen voor de regio Brabant.

Minister-president Mark Rutte liet weten dat de scholen vooralsnog open blijven. Dit is een plek waar nog weinig besmettingen zijn en kinderen zijn minder vatbaar voor het virus. Bovendien zal de impact bij bijv. ouders enorm zal zijn als de scholen wel gesloten zouden worden.

Hij gaf aan dat mensen nog wel de deur uit kunnen gaan maar dat ze vooral grote groepen vermijden. Specifieke groepen die kwetsbaar zijn, moeten proberen grotere gezelschappen en het openbaar vervoer mijden.

111 nieuwe besmettingen

Het RIVM meldde eerder vandaag dat er 111 nieuwe besmettingen zijn met het corona-virus in Nederland. Daarmee komt het instituut op een totaal aantal patiënten op 614. Het aantal doden is gelijk gebleven en blijft staan op 5.