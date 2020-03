Automobilisten uit het hoge noorden rijden het vaakst te hard

Publicatie: do 12 maart 2020 14.35 uur

DRACHTEN - Automobilisten uit het hoge noorden rijden het vaakst te hard. Dat blijkt uit gegevens van de ANWB. Friezen lappen regelmatig de snelheidsregels aan de laars. Dit betekent echter niet dat ze ook daadwerkelijk onveiliger rijden. Het aantal ongevallen in Friesland blijkt juist veel lager te liggen dan in de Randstad. Dit heeft verschillende oorzaken.

De ANWB volgt al jaren het rijgedrag van Nederlandse inwoners op de voet. Hieruit blijkt dat er een groot verschil zit in snelheidsovertredingen en ongevallen. Zij gebruiken deze gegevens voor het vaststellen van verzekeringspremies. Maar wat betekent dit voor de inwoners uit Friesland?

Meer snelheidsovertredingen bij provinciale wegen

De overheid doet er alles aan om de Nederlandse snelwegen veiliger te maken. Toch laten provincies nog steeds steken vallen. Zo ziet men dat de snelheidsovertredingen bij provinciale wegen toenemen. Dit heeft verschillende oorzaken:

Op provinciale wegen is de toegestane snelheid niet altijd even duidelijk aangegeven. Dit leidt tot onrust bij de automobilisten. Daarnaast worden er gevaarlijke inhaalmanoeuvres uitgevoerd om langzaam rijdend verkeer in te halen.

Oversteekplaatsen voor fietsers zijn een groot probleem op provinciale wegen. Dit is bijvoorbeeld bij Ruigahuizen duidelijk te merken. Door de hoge snelheid van automobilisten is het voor fietsers lastig om een goed moment te vinden om de oversteek te maken. Hierdoor ontstaan soms gevaarlijke situaties, situaties die tevens leiden tot abrupt remgedrag bij automobilisten.

Er wordt regelmatig gewaarschuwd voor het traject tussen Lemmer en Balk. Deze blijkt te onoverzichtelijk te zijn. Daarnaast is het niet altijd duidelijk wat de toegestane snelheid is. Om het overzicht te verbeteren zullen er acties ondernomen moeten worden door de provincie.

Wat betekent dit voor onze provincie??

Friesland doet er alles aan om de provinciale wegen veiliger te maken. Daarnaast mag er geen twijfel meer bestaan over de toegestane snelheid. Hierbij wordt het voor de Friezen eenvoudiger om de maximum snelheid te volgen en zullen de Friese wegen uiteindelijk een stuk veiliger worden.

Autoverzekering in Friesland

Meer snelheidsovertredingen en onveilige wegen, wat betekent dit voor de verzekeringspremie van Friese automobilisten?

Autoverzekeringen worden steeds duurder. Dat blijkt ieder jaar weer uit gegevens van vergelijkingssite Independer. Het aantal verkeersongelukken neemt gestaag toe, waardoor verzekeraars de premie verhogen. De premie van een autoverzekering hangt nauw samen met de provincie waarin je woont. Bewoners van Friesland blijken vooralsnog veel geluk te hebben. Zij betalen nog steeds de minste premie in vergelijking met andere provincies. Dit komt omdat Friesland vooral bestaat uit kleine dorpjes en het stukken rustiger op de weg is. Hierdoor is het risico op een auto-ongeluk veel kleiner.

Ondanks de forse prijstoename, die zeker ook te voelen is binnen onze provincie (al zal deze beduidend minder zijn dan in de Randstad), is er nog steeds veel verschil tussen de verschillende aanbieders. De premies en dekkingen veranderen met het jaar. Het is daarom raadzaam om regelmatig vergelijkend onderzoek te doen. Ook met het ouder worden van de auto, kan een andere dekking misschien beter bij de persoonlijke situatie passen. Hiermee ligt de goedkoopste autoverzekering binnen handbereik.