Cel geÃ«ist voor incasso-actie bij 'oplichter'

Cel geëist voor incasso-actie bij 'oplichter'

Publicatie: do 12 maart 2020 14.22 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag tegen drie mannen die eind september betrokken zijn geweest bij een uit de hand gelopen incasso-actie in Warten onvoorwaardelijke celstraffen geëist. Het drietal, een 39-jarige inwoner van Nieuw-Amsterdam, een 53-jarige man uit het Overijsselse De Pol en een 50-jarige inwoner van Boijl, waren op pad gegaan voor een bevriende ondernemer. Die had voor 6000 euro een zitmaaier verkocht aan een 45-jarige man uit Warten.

Rekening werd nooit betaald

De maaimachine was afgeleverd, maar de rekening werd maar nooit betaald. De Boijlster en de man uit De Pol waren al een keer langs geweest om te praten over de betaling. Dat was volgens hun een goed gesprek geweest, waarin werd toegezegd dat het geld binnen twee weken zou worden overgemaakt. Toen dat niet gebeurde, ging het drietal eind september op eigen initiatief langs bij de koper. Het ging de 53-jarige volgens eigen zeggen aan het hart dat zijn vriend zijn geld maar niet kreeg. ‘Ik weet dat hij dag en nacht heeft moeten knokken voor zijn bedrijf’, zei hij.

Gekneusde kaak en een blauw oog

Eenmaal bij de boerderij in Warten liep het uit de hand. De bewoonster zou zijn mishandeld door de oudste verdachte. De man zou haar bij de kleding hebben gepakt, haar in het gezicht hebben geslagen en hebben geroepen dat hij het geld de volgende dag moest hebben, anders zou hij het hele gezin doodmaken. De vrouw zou er een gekneusde kaak en een blauw oog aan hebben overgehouden. Onzin, volgens de verdachten, ze betwistten dat er geweld was gebruikt.

Bewoner had meer ‘pal’ kunnen staan

De man des huizes had ondertussen de kinderen in veiligheid gebracht en 112 gebeld. Hij had wel iets meer ‘pal’ kunnen staan voor zijn partner, vond officier van justitie Peter van der Spek. Dat de verdachten met drie man tekeer waren gegaan tegen een vrouw noemde Van der Spek ‘een laffe actie’. Bij de irritatie over het uitblijven van de betaling en de solidariteit met de gedupeerde ondernemer kon de officier zich wel wat voorstellen.

Verstand thuis gelaten

Maar ze hadden het verkeerd aangepakt. ‘Verdachten hebben hun rechtvaardigheidsgevoel laten spreken, maar ze hebben hun verstand thuis gelaten’. Het meest kwalijke vond Van der Spek dat de kinderen van het echtpaar ook thuis waren toen de drie langskwamen. Wat betreft de handelwijze van de Wartenster zaten de officier en de verdachten ook op één lijn. De verdachten hadden de Wartenster ‘een oplichter’ genoemd en dat is precies waarvoor de man afgelopen dinsdag terecht moest staan. Behalve de vriend van de verdachten had hij nog zeven bedrijven opgelicht. Het OM eiste twaalf maanden cel tegen de man.

Contact- en locatieverbod

De officier eiste voor de incasso-actie van de drie verdachten ook celstraffen. De man uit De Pol beschouwde hij als de initiatiefnemer. Van der Spek eiste 85 dagen cel plus 300 dagen voorwaardelijk, proeftijd drie jaar. De andere twee hadden een meer ondersteunende rol gehad, de officier eiste voor beide mannen 44 dagen cel plus 180 dagen voorwaardelijk. De verdachten hoeven niet – terug – naar de gevangenis: het onvoorwaardelijk deel van de straf hebben ze al in voorarrest uitgezeten. Van der Spek verzocht de rechtbank het drietal een contact- en locatieverbod op te leggen voor respectievelijk het slachtoffer en de boerderij in Warten. De vrouw wil 1250 euro smartengeld.