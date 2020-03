Nog twee inbraken in Drachten

Publicatie: do 12 maart 2020 14.16 uur

DRACHTEN - Het dievengilde is behoorlijk actief in Drachten geweest in de nacht van woensdag op donderdag. Tussen 24.00 uur en 6.00 uur werd er ten eerste een poging tot inbraak gedaan in een woning aan de Flevo. Bij een succesvolle inbraak in een schuur aan de Flevo werden een bladblazer, boormachines en gereedschap gestolen.

Een woning aan de Boorn in Drachten werden eveneens het doelwit. Daar werd tussen 24.00 uur en 7.55 uur ingebroken. Er werd geld buitgemaakt. Alle gedupeerden hebben aangifte bij de politie gedaan.

Donderdagochtend maakte de politie al bekend dat er tevens was ingebroken in een woning aan de Tjonger in Drachten.