Eerste kievitsei van Achtkarspelen gevonden

Publicatie: do 12 maart 2020 11.58 uur

GERKESKLOOSTER - Anne de Vries uit Buitenpost heeft, samen met Kees Veldman uit Surhuisterveen, op donderdag 12 maart het eerste kievitsei van Achtkarspelen gevonden. Ze vonden het ei om 8.00 uur in een weiland aan het begin van de Monnikeweg in Gerkesklooster. Vorig jaar werd het eerste kievitsei ook gevonden in een weiland aan de Monnikeweg in Gerkesklooster, dit was op 13 maart.

Donderdagochtend was er een kleine ceremonie aan de rand van het weiland waar het kievitsei werd gevonden. De heer De Vries ontving uit handen van locoburgemeester Jouke Spoelstra het vindersloon van 15 euro, een oorkonde en een mooie attentie.