Mevrouw Bergsma-Bosma wordt 100 jaar

Publicatie: do 12 maart 2020 11.41 uur

DRACHTEN - Mevrouw Bergsma-Bosma uit Drachten viert deze donderdag haar 100e verjaardag. Wethouder Robert Bakker bracht woensdag namens de gemeente Smallingerland de felicitaties alvast over.

Mevrouw Bergsma werd geboren in Smalle Ee, in het buurtschap De Kooi. Ze is al jaren weduwe nadat haar man overleed in 1988. Sinds november woont ze met veel plezier in De Warrenhove. Ondanks haar hoge leeftijd zit ze nog vol met humor en ze is goed bij de tijd. Mevrouw Bergsma en haar man kregen 6 kinderen waarvan 1 is overleden. Ze werd zelfs op haar verjaardag verblijd met de geboorte van een dochter.

En dan zijn er verder nog 17 kleinkinderen, 26 achterkleinkinderen en 2 achterachterkleinkinderen. Er zijn inmiddels 5 generaties waar ze best trots op is.