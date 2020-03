Aantal Corona-besmettingen in Friesland toegenomen

Publicatie: do 12 maart 2020 11.22 uur

LEEUWARDEN - Er zijn op dit moment 6 mensen positief getest op het coronavirus in Friesland. De GGD maakte de tussenstand donderdag even na 11 uur bekend.

Twee mensen bevinden zich in thuisisolatie in Gorredijk, één persoon bevindt zich in thuisisolatie in Drachten. Een inwoner van Leeuwarden werd woensdagavond positief getest en hij bevindt zich in thuisisolatie. Verder gaat het om een ongeveer 40-jarige inwoner van Sneek en een 47-jarige man uit Terkaple. Beiden bevinden zich in thuisisolatie. Deze man liep het virus op tijdens wintersport in Oostenrijk. Hij was alweer bijna beter.

In totaal zijn er nu zes Friezen (officieel vastgesteld) getroffen door het virus.