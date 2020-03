Tilster slaat buurman om geluidsoverlast

Publicatie: wo 11 maart 2020 17.00 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Kootstertille (48) was de herrie van de benedenbuurman helemaal zat. Op 19 augustus vorig jaar haalde de man uit toen de buurman weer eens voor overlast had gezorgd. ‘Ik was net terug van vakantie en er waren alweer irritaties’, zei de man woensdag tegen rechter Klaas Bunk. Volgens hem had hij de buurman één, hoogstens twee klappen gegeven.

‘Had nog wel harder gekund’

De buurman had er meer geteld. Zijn verhaal was dat er ‘s nachts werd aangebeld en dat hij, meteen nadat hij de deur had opengedaan, een serie harde klappen in zijn gezicht kreeg. Hij had tegen de politie gezegd dat de buurman hem ‘wel tien keer’ had geslagen. De Tilster zei dat hij wel hard had geslagen. ‘Het had nog wel harder gekund’, voegde hij eraan toe.

Buurman wilde geen bemiddeling

Officier van justitie Rink Janssens wees erop dat de Tilster de politie moet bellen als hij last heeft van de buren. ‘U neemt het heft in eigen handen’, zei de officier. De politie had nog geprobeerd te bemiddelen, maar daar wilde de benedenbuurman niets van weten. De verdachte zei dat hij inmiddels is verhuisd. ‘Heel verstandig’, vond de rechter. Bunk veroordeelde de Tilster tot een boete van 1000 euro.