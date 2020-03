Gewonden bij vechtpartij bij Friese Poort

Publicatie: wo 11 maart 2020 16.58 uur

DRACHTEN - Bij de Friese Poort aan de Leerweg in Drachten vond woensdag aan het einde van de middag een vechtpartij plaats. Er zouden - voor zover bekend - twee personen gewond zijn geraakt waaronder een buschauffeur. De chauffeur is in elk geval per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Er werd op deze woensdag een doe-dag gehouden waarbij leerlingen met bussen naar de school waren gebracht. De dag was bijna ten einde en de leerlingen zouden per bus weer vertrekken. Bij de twee bussen ontstond vervolgens door onbekende oorzaak een vechtpartij waarbij een buschauffeur gewond raakte.

De politie en ambulance werden om 16.22 uur gealarmeerd en zijn vervolgens met spoed ter plaatse gekomen. De dader die de buschauffeur zou hebben belaagd heeft zich later op het politiebureau gemeld.

